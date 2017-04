El hombre iba grabando con su celular y cuando abrió la puerta fue atacado por los desconocidos. Forcejeó con ellos y comenzó a gritar hasta que alertó a sus vecinos quienes llegaron en su ayuda.

Uno de los malvivientes logró escapar, por el mismo lugar por donde ingresaron a la vivienda: la terraza. Pero el que quedó fue entregado a la Comisaría 8.ª Metropolitana donde permanece recluido.

"Pensamos lo peor, pero no me quedaba de otra que enfrentarme a ellos o yo no estaría contando esta historia", relató la víctima a Telefuturo.

Los mismos ladrones antes ingresaron a la casa del vecino y robaron lo que había dentro de un automóvil. El que quedó detenido pidió la clemencia de sus captores y prometió no volver a robar si lo dejaban libre. Confesó que roban para comprar crac.

"Quiero adaptarme a la sociedad, no quiero más a andar así y por eso yo salgo a robar" manifestó el joven ya estando detrás de las rejas.

Villalba lamentó la inseguridad en la zona, y comentó que esta es la tercera vez que es víctima de los amigos de lo ajeno.