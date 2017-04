Un grupo de personas realizó una marcha por las avenidas principales de la ciudad de Curuguaty en la tarde del viernes, para manifestar oposición a la enmienda que fue aprobada recientemente por 25 senadores en una sesión a puertas cerradas, con el fin de posibilitar la reelección presidencial.





Ya al final de la tarde, los manifestantes se trasladaron frente a la casa del diputado cartista Purificación Morel Alfonso, quien salió a recibirles. En la oportunidad, varios referentes políticos advirtieron al legislador de que, si acompaña la aprobación de la enmienda en la Cámara de Diputados, será escrachado por el pueblo.

"No queremos que caigas como los otros diputados de otros departamentos que fueron escrachados en sus propias casas, no estamos muchos acá, pero si salís en contra del pueblo tenés que estar seguro de que vas a alcanzar el escrache porque no vamos a permitir que nuestro representante del departamento de Canindeyú vaya a violar la Constitución Nacional", refirió Julián Paredes.





También dos estudiantes de secundaria dirigieron palabras al parlamentario pidiéndole que no acompañe la violación de la Constitución, mientras que Óscar Rolón acusó directamente a Morel de acompañar la enmienda para defender el "puchero" de su hija que trabaja en Yacyretá. "De lo contrario, será sacada de su trabajo y deberá venir a trabajar otra vez en el surtidor", precisó Rolón.

Morel no convenció a los manifestantes sobre su postura sobre la enmienda constitucional, ya que durante el uso de palabra comentó del tema y no respondió con contundencia sobre si acompañará o no dicho proyecto. Dijo que espera que se solucione el problema a través de la mesa de diálogo.





Los manifestantes se retiraron descontentos, acusando al legislador de no tener postura propia y de mantener su posición para que su hija no sea expulsada de su trabajo en la Entidad Binacional Yacyretá.





