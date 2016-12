rcaceres@uhora.com.py

Moldear el hierro es el arte de los escultores Juanpi Pistilli, Javier Guggiari y Hugo Escobar. Pero estas formas tienen algo muy especial y es que representan el nacimiento más importante de la historia de la humanidad: el nacimiento de Jesús en Belén.

Son verdaderas obras de arte inspiradas en la Sagrada Familia de Belén y la Navidad, que se celebra hoy.

La obra de Pistilli, de más de diez metros de alto, está ubicada en la esquina de Sacramento y Espíritu Santo, en la entrada de la calle de los pesebres del barrio Trinidad.

"La hicimos en el 2012 en forma conjunta con Amigos de Trinidad, Maricha Heisecke, del colegio TEI y otras entidades", recuerda el artista.

"Hice una paloma que le está como protegiendo a la Sagrada Familia. Esa escultura (en menor formato) fue por varios años el premio al concurso de pesebres", señala Pistilli, y agrega que al realizar la obra sintió "mucha alegría".

"Cuando uno hace una obra, y más aún cuando es de carácter público, uno desea que sea una referencia y quede para la gente", afirma.

Juanpi siente una gran satisfacción porque esta obra se ha convertido como un símbolo para Trinidad, un barrio "donde la gente vive mucho la Navidad, arman el pesebre en familia y lo comparten con los vecinos", explica, y añade: "Que una obra marque un hito para esa tradición me pone muy contento".

Figurativo. Una escultura "figurativa abstracta" es la que realiza desde hace 10 años el escultor Javier Guggiari. "Solamente hago en esta época del año, representa la Sagrada Familia, que es el concepto básico de la Navidad", cuenta el artista. En su obra, San José y la Virgen María juntos forman como una cavidad que acoge al niño; "es como el útero de la mujer, es un figurativo abstracto", aclara.

Muchas familias paraguayas tienen la obra en su hogar y este año Guggiari las vendió además a una empresa que apostó al arte como regalo empresarial.

"El motivo es la Navidad y el diseño implica un proceso de ideas. Lo que quería significar es el concepto de familia en un solo elemento y con el niño Jesús. Yo rescato de la Navidad el concepto de la familia, el pesebre representa eso, y eso es lo que básicamente busco exponer", señala el artista, hijo del recordado Hermann Guggiari, el poeta del metal.

Variedad. Por su parte, el artista Hugo Escobar apuesta a la variedad. "Hace más de 15 años que me gano la vida haciendo esculturas en hierro. La técnica que utilizo es la del hierro batido, que consiste en cortar las láminas y, lentamente, con golpes, darles forma", comenta Escobar, al tiempo de agregar que en este momento siente que ha "madurado bastante en este hermoso oficio", realizando pesebres de distintos tamaños y formas. "Las primeras creaciones las hice formando las figuras con varillas de hierro; no era un pedido, sino que lo hice para ofrecerlo al público", dice, y agrega que hoy lo hace con más facilidad. "Un pequeño pesebre con figuras de 10 a 15 cm lo termino en un día, pero el secado me lleva dos días", explica.