"El viernes nos enteramos por medio de una conferencia de prensa que fuimos imputados por perturbación de la paz pública, en mi caso. Hoy nos presentamos a las 08.30 ante la Fiscalía para pedir explicaciones al respecto porque a mi parecer solo están buscando generar con esto miedo y terror en la gente", dijo en la 970 AM.





Contó que a su criterio, solo se encargaron de acusar como supuestos instigadores a la violencia a quienes en su momento participaron en otros eventos de protesta o son conocidos opositores ideológicamente de este Gobierno. Por ende, a su parecer, las imputaciones fiscales fueron hechas al azar.





"Fue una imputación selectiva, al azar, verificaron imágenes y seleccionaron a dirigentes políticos que están en contra del proyecto de enmienda pro reelección. Lo que pasa es que nosotros estamos apostando a la movilización, mientras ellos quieren judicializar a referentes mientras reprimen hasta causar la muerte en plenas manifestaciones", comentó.





Sostuvo que las autoridades están tratando de desmovilizar a la gente, debido a que lo único que les impide tratar el proyecto de enmienda en estos momentos es la fuerte manifestación ciudadana en contra de la violación de la Constitución.





"Yo no ingresé al predio del Congreso, no hay video donde se me ve quemando o destruyendo algo. Nos tratan de vándalos o como instigadores a la violencia. Pretenden quebrantar a toda costa la Constitución. Si vamos a tener en cuenta la idea de "instigar", ellos iniciaron violando las leyes y ahí se generó resistencia ciudadana, aplicable mediante la doctrina jurídica", remarcó.





"Estamos en una situación de golpe que nos lleva a un sálvese quien pueda y da la pauta de que ya cualquiera pueda violar el Estado de derecho", arremetió.





IMPUTADOS





Por este caso fueron imputados por perturbación a la paz pública y otros delitos: Jorge Luis González Diarte, Jorge Sebastián Rádice Sanabria, Juan Alberto Rádice Schmidbauer, Juan Manuel Del Puerto Gómez, Paraguayo Cubas Colomés, Rafael Esquivel, Roberto Rojas González, Víctor Gabriel Rodríguez Ullón, Marco Antonio Ramos Mareco, Luis Rodrigo Buongermini Barreto y Eduardo Rodrigo Mendieta Acosta.