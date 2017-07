Fernández celebró un acto en la ciudad bonaerense de Mar del Plata acompañada de los precandidatos de la coalición Unidad Ciudadana, un frente que impulsó el mes pasado para competir en las legislativas del 22 de octubre, que renuevan un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados "Nuestro voto es el más directo, el más contundente, el que el Gobierno va a escuchar, el que sabe que representa que una ciudadanía que no puede seguir sufriendo ni tolerando", expresó la ex mandataria en discurso pausado en el que instó a sus seguidores a que salgan a la calle a escuchar los problemas de la gente.Fernández, que competirá en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto para poder ser candidata al Senado por la provincia de Buenos Aires en octubre, apeló al voto de los argentinos como "la mejor defensa" contra las políticas de ajuste, "dolor" y "sufrimiento" aplicadas por Macri."Un voto que, todos sabemos, tiene que ser en defensa propia. Estamos pidiendo que se voten a ustedes mismos", lanzó la precandidata al Senado, cuya fuerza deberá obtener al menos el 1,5 % de los votos para poder concurrir a los comicios legislativos.La ex mandataria repitió el formato del acto con el que lanzó el pasado 20 de junio la plataforma Unidad Ciudadana y subió al escenario a trabajadores, investigadores, pequeños empresarios, docentes o comerciantes castigados por la recesión económica del país.Igual que entonces, Fernández centró su discurso en las dificultades económicas que afrontan todos ellos para contraponer los resultados de sus ocho años al frente del Gobierno con los primeros 18 meses de gestión de Macri y atribuyó a su frente la capacidad de frenar "las penurias y los problemas de todos y todas"."Cuando uno se encuentra con alguien que piensa que todo se cayó, tiene que decirle que hay una esperanza, y que es un voto: el de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas", concluyó en una alocución alejada de la confrontación habitual de sus discursos en su etapa en la Casa Rosada.Fernández competirá en la provincia de Buenos Aires con el hasta ahora ministro de Educación, Esteban Bullrich, que encabeza la lista del frente oficialista Cambiemos, así como con su exministro del Interior, Florencio Randazzo, precandidato por el Partido Justicialista (PJ, peronismo), y el también peronista Sergio Massa.