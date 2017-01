Con rúbricas intentan dar ropaje legal a una violación

La presentación de las planillas con las 366.000 firmas que acompañan el pedido de enmienda constitucional, bajo la figura de la iniciativa popular, es un capítulo más del absurdo en el que insiste el presidente Horacio Cartes.

Si no fuera porque nos estamos jugando la continuidad de la democracia, podríamos decir que la coyuntura política se parece mucho a una comedia, que sorprende en cada escena. Pero no podemos. Y no podemos porque el nuevo intento por lograr la enmienda violará el artículo 290 de la Carta Magna.