Caravana cívica exige al Gobierno atención a la ruta Transchaco

Durante una caravana cívica organizada ayer desde el cruce Filadelfia hasta Pozo Colorado, el reclamo principal a las autoridades del Gobierno Nacional fue la reparación de la ruta internacional Carlos Antonio López, Transchaco.

Unas 100 personas acudieron a la cita de la caravana, y una vez en el puesto de peaje de Pozo Colorado, y luego de pagar la tasa correspondiente, expresaron la frase: “Nosotros cumplimos, ahora esperamos que el Gobierno cumpla”.

Si bien los organizadores esperaron mayor participación de los pobladores para exteriorizar su malestar ante la pésima condición de la Transchaco, no tuvo tanta concurrencia. No obstante, Robert Reimer, uno de los que encabezaron la movilización, se mostró conforme.

En cuanto a la atención de la Transchaco por parte del Gobierno Central, el intendente Elmert Vogt, del distrito de Mariscal Estigarribia, señaló que en una ocasión el propio ministro del MOPC dio a entender que para el Gobierno no es tan urgente la reparación de la Transchaco en vista a que no cuenta con caudal electoral y que hay muchos otros pueblos de la Región Oriental que merecen urgente atención.

En un comunicado el jefe comunal respaldó el clamor incesante de la población. “ La ruta Transchaco es el único eje de comunicación del Chaco con el país, y forma parte del progreso regional y nacional. Por tanto, el Gobierno Central debe entender que el reclamo es impostergable y necesita de una respuesta inmediata y efectiva”, destacó Vogt.

Señaló que ante la mala calidad de las obras realizadas para la reparación de la ruta y la pésima fiscalización de las tareas, los pobladores sufren las consecuencias de los baches y pozos, y en reiteradas ocasiones los vehículos quedan varados en la propia ruta, generando innumerables perjuicios contra la vida y la integridad física, además de daños a bienes materiales.

En Mariscal Estigarribia, km 520, es casi normal que los vehículos queden trancados sobre la ruta luego de una lluvia. Para el auxilio acuden maquinarias de la Comuna. Ante el abandono de la Transchaco ya se habían producido algunas manifestaciones de repudio. En diciembre del año pasado un ciudadano menonita se negó a pagar en el peaje de Pozo Colorado. Asimismo, monseñor Lucio Alfert, del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, a través de una radio local, señaló que no se debe abonar por un servicio que no se presta.

La Asociación Nacional de Transportistas de Ganado (ANTG), a través de su titular Gilberto Maldonado, había expresado por el medio radial que si para febrero de este año no se realiza ninguna acción de reparación por parte del MOPC, la ANTG no pagará en los peajes. Si bien en estos días se vieron maquinarias del MOPC realizando bacheos, tales tareas no satisfacen porque se exige la total reparación de la ruta Transchaco, o desde Río Verde, km 320, hasta Mcal. Estigarribia, km 525.