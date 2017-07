La guitarrista expresó sentirse conmovida con tal galardón y aseguró que Colombino es un gran artista con una obra extraordinaria. Además, pidió a los artistas que también se esfuercen por dejar un legado que cause impacto en la sociedad "que a veces parece no querer despertar".

"Lo único que siento que tengo en común contigo, Carlos Colombino, es que como vos sos alguien que no piensa renunciar a su orgullo y su pasión, comparto contigo mi amor al arte. Le deseo al arte paraguayo que no le resbale de un legado de un grande, que no le resbale su rebeldía con la que construyó cada pieza magnífica de su increíble obra", dijo en un discurso.

Reconocida por su técnica impecable y su innata maestría musical, Berta Rojas es una de las figuras de la guitarra más destacadas en el presente.

Este mes viajará a China para participar en el Festival de Guitarra de Changsha, junto con una de las concertistas destacadas de ese país, Xuefei Yang.

La nominada al Grammy Latino en tres ocasiones llegará a ese país por primera vez y, además de ofrecer presentaciones, dictará clases y será miembro del jurado.

En ediciones anteriores, el premio Carlos Colombino homenajeó a las artistas Ysanne Gayet, Gisela Von Thümen e Ysanne Gayet y al Centro Cultural de España Juan de Salazar.