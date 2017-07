Audiencia para 16 imputados por corrupción en la Defensoría

Desde el 29 de agosto de 2013 hasta el 18 de diciembre de 2014, Yore, quien prestaba funciones como defensora general del Ministerio de la Defensa Publica, celebró contratos para la construcción de obras en distintos departamentos del país y pagó sumas de dinero a las empresas contratadas que no realizaron a cabalidad las obras denominadas "sedes para el Ministerio de la Defensa Pública".





La conducta atribuida a Yore Ismael consiste en que firmó los contratos 52/2013, 55/2013, 34/2014, 61/2014, 65/2014, 77/2014 con las empresas respectivas y pagó a las mismas en concepto de anticipo financiero y ejecución de obras; sin embargo, los contratistas no realizaron las obras y la defensora resolvió rescindir los contratos por incumplimiento atribuido a las empresas contratadas, según antecedentes del caso.





Esta ex defensora no acudió a la imposición de medidas este lunes debido a que el viernes presentó un reposo por 30 días, luego de haber sido sometida a una cirugía según su abogado, informó la 970 AM.





Además de Yore fueron imputados Carlos Francisco Barreto Burgos, Eulalio Quintana Armoa, Darío Amarilla Villalba, Germán Domingo Fatecha Feliú, Vicente José Giardina Barreto, Hugo Manuel Benítez González, Néstor Daniel Villalba Mendoza, Adolfo Ortega, Esteban Daniel Rojas Benítez, Pablo López González, Juan Manuel López Martínez, Mario Javier Villalba Benítez, Aldo Hernán Delgado Machuca, Teófilo Espínola Peralta y Rodrigo Manuel Rotela Núñez.