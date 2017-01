"No tenemos ningún cliente que no esté en servicio como consecuencia del fuera de servicio de esta estación", afirmó el ingeniero. Durante el martes se registró un incendio que afectó a casi 30.000 usuarios de la zona.

Si bien aseguró que el servicio ya está restablecido, no descartó que haya "reclamos puntuales" de usuarios que no tengan energía eléctrica. Además, sostuvo que se aseguraron de que la transferencia de la carga a otras subestaciones de Lambaré, San Antonio, De la Victoria, Villa Aurelia y San Lorenzo no afecte a otros clientes.

Los trabajos para poner nuevamente en funcionamiento la subestación Tres Bocas culminarán al mediodía, a más tardar a las 14.00, informaron desde la ANDE.