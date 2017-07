La alumna dijo que los funcionarios estatales argumentaron que ya hicieron todo lo posible para resolver los pedidos estudiantiles, sin embargo, el grupo de jóvenes pide un compromiso del ente estatal.

"Lo que pedimos es una carta de compromiso para poder confiar en ellos, pero no presentaron nada", expresó la joven en contacto con ULTIMAHORA.COM.

Aseguró que continuarán con la toma de la institución educativa hasta tanto no vean avances sobre sus reclamos.

"Estamos abiertos al diálogo, siempre lo estuvimos, pero ellos (MEC) abandonaron la mesa de diálogo mostrando nuevamente el desinterés que tienen hacia la educación paraguaya", agregó.

DESCONFIANZA. Benítez recordó que luego de poner a consideración de la asamblea estudiantil las propuestas del Ministerio de Educación, consensuaban y no recibían un compromiso firmado a sus pedidos.

"Llevábamos el resultado consensuado y ellos no presentan una carta de compromiso. Y no podemos confiar mucho en el MEC ya que no es una institución pública de fiar", dijo.

Los estudiantes exigen que se investigue a los tres directores de la institución, que se realice una evaluación docente, la reparación de aulas, que se intervenga la cooperadora escolar y la conformación de una mesa de diálogo con dos estudiantes, dos padres, dos docentes y representantes del MEC.