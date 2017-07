“Si una persona aporta mucho y figura así, la ciudadanía querrá controlar a quien más aporta y de eso se trata la ley, de controlar los aportes”, dijo Alliana.

Agregó que una vez vuelta a comisión, el proyecto puede sufrir cambios e incluso el tope del aporte puede bajar aunque reiteró que será más fácil de auditar “a quien aporta mucho, ya que la gente abrirá los ojos y también se obliga a las instituciones a establecer mayor control”.

Subrayó que en cambio, si el aportante contribuye en la campaña un monto bajo puede tranquilamente pasar por menos filtros de control.

“A las personas que aportan menos no se le va controlar y no se va prestar atención de donde saca recursos para financiar políticamente”, indicó. Aseguró que los colorados no temen al control de la financiación política, invitando a la opinión pública a revisar el historial de entrega de informes de la ANR tras las campañas electorales. “Revisen en la Justicia Electoral y verán que el partido que mejor rinde sus recursos es el Partido Colorado. ¿Quién es el de mejor organización, el que tiene cuenta corriente y chequeras, que honra sus compromisos y tiene flujo de caja?: ese es el Partido Colorado”, dijo.

Desbloqueo. Respecto a la decisión de una mayoría de aplazar por treinta días el estudio del proyecto que modifica el Código Electoral y desbloquea las listas sábana, Alliana aseguró que los propios técnicos de la Justicia Electoral informaron que de aprobarse la ley no podrá ser aplicada en las próximas elecciones tanto internas como generales, por cuestiones presupuestarias entre otros argumentos. Ante esta realidad, el congresista sostuvo que se tomarán el tiempo para hacer una ley que dé la posibilidad a la ciudadanía no solo de votar sino de elegir a sus representantes. Alliana explicó que para llevar a cabo la votación con listas abiertas se necesita hacer un llamado internacional a licitación, con el fin adquirir unas 24.000 urnas.

Sostuvo que no corresponde rechazar el proyecto ya que existen sectores tanto de la oposición como del propio Partido Colorado, interesados en la aprobación de la iniciativa. Acotó que particularmente siempre encabezó una lista y ganó y no le tiene miedo a la competencia.

Con la octava postergación del estudio del desbloqueo, que durante años clama la ciudadanía, se demostró el desinterés de los diputados. Algunos legisladores como el liberal Édgar Ortiz, incluso denostaron contra el proyecto, calificándolo de populista y mediático. El proyecto fue presentado por la diputada independiente Olga Ferreira.