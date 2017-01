Los organizadores difundieron imágenes y vídeos del concierto de Guetta en Hyderabad (centro) y reiteraron sus mensajes a los seguidores del músico francés para que acudan al doble concierto que dará este domingo en Bombay (oeste) y la capital del país.



"Por favor no crean los rumores", agregaron en la red social Twitter al confirmar los conciertos. La controversia acompañó a Guetta desde que llegó a la India.



El pasado viernes se suspendió un concierto que tenía previsto realizar en Bombay por falta de autorización policial, un día después de que las autoridades prohibieran otra actuación del francés en Bangalore (sur).



La Policía de Bombay aseguró que no autorizó el concierto debido a que no habían "sido cumplimentados los documentos obligatorios y los procedimientos legales".



Un día antes, el festival Sunburn aseguró que no obtuvo la autorización en Bangalore debido a que la Policía no permitía que se celebrase el concierto para evitar situaciones como la que supuestamente vivió la urbe la pasada Nochevieja, cuando hubo denuncias de "acoso sexual masivo", hechos que han sido descartados por las autoridades policiales.



La Policía negó que la suspensión se debiera a esa situación y, como hoy, culpó a la desidia burocrática de los organizadores como la causa principal para la cancelación del espectáculo, algo que Sunburn reconocería más tarde.



David Guetta es considerado uno de los DJ más importantes de música electrónica y fue reconocido por sus acompañamientos con artistas como Sia, Michael Jackson, Fergie, Jessie J, Rihanna, 50 Cent, Kelly Rowland o Madonna.