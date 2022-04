Zelenski pide reunión con Putin para poner fin a la guerra

“Creo que quien empezó la guerra podrá ponerle fin”, dijo Zelenski en una rueda de prensa en una estación de metro de Kiev. El líder ucraniano reiteró que no tenía “miedo” de reunirse con Putin, si eso permitía alcanzar un acuerdo de paz entre ambos países.

“Insistí desde el inicio en tener negociaciones con el presidente ruso”, recordó. “No es que quiera (reunirme con él), sino que debo hacerlo para resolver este conflicto por la vía diplomática”, agregó.

“Confiamos en nuestros socios, pero no hay confianza con Rusia”, matizó.

ADVERTENCIA. El presidente ucraniano advirtió por otro lado que Kiev abandonaría las negociaciones de paz si Rusia mata a los soldados ucranianos atrincherados en una gigantesca acería de Mariúpol, una ciudad asediada y bombardeada por las tropas rusas desde hace casi dos meses, en el sureste del país.

“Si nuestros hombres son asesinados en Mariúpol y si se organizan supuestos referéndums en la región de Jersón (sur), Ucrania se retirará de todo el proceso de negociación”, afirmó. También dijo que estaba “listo” para “un intercambio de nuestros militares que defienden Mariúpol”, bajo “cualquier formato”, para sacar a “esas personas que se encuentran en una situación horrible, cercados”.

Zelenski precisó que “el último contacto” con los soldados atrincherados en los túneles de la inmensa acería de Azovstal fue “hace una hora”. “Hoy (por ayer) es uno de los días más difíciles”, desde el inicio del asedio ruso de Mariúpol a inicios de marzo, insistió.

PAPA FRANCISCO. El papa Francisco criticó el sábado las guerras, la de Ucrania y las que ocurren en otras partes del mundo, porque “destruyen a todos” y dijo que es urgente que las sociedades recuperen la “civilización del amor”.El Papa realizó estas dos reflexiones en dos audiencias este sábado en el Vaticano, cuando retomó la agenda después de que el viernes tuviera que anular sus actos para someterse a controles médicos, según informaron fuentes oficiales.”Las lágrimas de María son un signo del llanto de Dios por las víctimas de la guerra que está destruyendo no solo a Ucrania, sino a todos los pueblos implicados en la guerra: Porque la guerra no solo destruye al pueblo vencido, sino también al vencedor, y a los que miran con ojos superficiales. La guerra destruye a todos”, afirmó Francisco en una audiencia con los participantes en una peregrinación pastoral de la localidad italiana de Treviglio (norte).”Las tragedias que estamos viviendo en estos momentos, en particular la guerra de Ucrania, tan cercana a nosotros, nos recuerdan la urgencia de una civilización del amor. En la mirada de nuestros hermanos y hermanas, víctimas de los horrores de la guerra, leemos la necesidad profunda y urgente de una vida marcada por la dignidad, la paz y el amor”, añadió después en otra audiencia.



Anthony Blinken visita Kiev

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció que hoy el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y el de Defensa, Lloyd Austin, visitarán Ucrania, al tiempo que expresó su esperanza de una pronta visita del jefe de la Casa Blanca, Joe Biden.

En rueda de prensa, Zelenski precisó que durante la visita de Blinken y Austin hablarán acerca de las armas que necesita Ucrania y sobre el ritmo de entrega.

“Nos gustaría tener armas pesadas y potentes”, dijo, al tiempo que señaló que la situación en lo que respecta a armamento ha mejorado en la última semana. Asimismo expresó su esperanza de que muy pronto la situación de seguridad permita la visita personal a Ucrania del presidente estadounidense, Joe Biden, para “apoyar al pueblo ucraniano”.

“En tiempos de guerra no podemos rechazar la ayuda militar más poderosa y viene precisamente de Estados Unidos y el Reino Unido...”, señaló Zelenski.