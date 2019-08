Zavala confirma reunión de opositores en taller de Llano

En su comentario dominical, la analista política Estela Ruiz Díaz había detallado sobre el encuentro, en el que incluso se hablaba ya de la repartija de los cargos, en caso que asuma Llano en vez de Marito.

A Zavala no le agradó mucho una conspiración. “Habrán quedado ellos a hacer una reunión conspiraticia”, dijo sobre sus colegas que también participaron.

Es que el patriaqueridista alegó que se quedó en la reunión máximo 30 minutos, y luego tuvo que retirarse porque tenía una convocatoria con su bancada.

Negó que se hayan repartido ministerios y otros cargos por lo menos en su presencia. Alegó que Llano no le ofreció nada y que tampoco su sector iba a aceptar nada.

“No sé si hubo una reunión conspiraticia. Voy a relatar los hechos en una línea de tiempo cronológicamente para que puedan entender”, indicó.

Añadió que cuando saltó el problema de la firma del acta bilateral con Brasil sobre Itaipú, tanto Patria Querida como otros bloques decidieron llamar a los responsables del área para entender el tema.

Refirió que la intención era sacar conclusiones y evaluar la posibilidad de un juicio político o no.

“Cuando nosotros llevamos adelante la extraordinaria en Senadores, convocando para la interpelación, pusieron sus cargos a disposición”, comentó el senador.

La interpelación iba dirigida al ex canciller Luis Castiglioni, al ex embajador ante Brasil Hugo Saguier Caballero, al ex titular de la ANDE Alcides Jiménez y al ex titular de Itaipú José Alderete.

Manifestó que se descomprimió la crisis hasta que al día siguiente, con los mensajes de texto que se publicaron entre el funcionario Joselo Rodríguez y el vicepresidente, se decidió el juicio a este último. Remarcó que en ese momento no existían todos los requisitos para el juicio político a Marito, pero sí para Velázquez, por lo que su partido quitó el primer manifiesto de apoyo al proceso.

Señaló que conversaron con las diferentes bancadas y que posteriormente recibió la llamada del propio Llano, le enviaron la ubicación, fue y se encontró con un taller.

Mencionó que durante el encuentro los demás estuvieron conversando sobre el cogobierno y que Sixto Pereira, del Frente Guasu, habló de sumar los votos, no de cargos.

Trajo a colación que manifestó su disconformidad, y luego se retiró de la reunión.

“No llegué a escuchar el sentido de los votos, si acompañamos o no”, dijo Zavala.

En cuanto al uso del celular, refirió que en un inicio no hubo problemas, pero que durante 15 minutos no pudieron utilizarlo. En su artículo, Ruiz Díaz detalló que a todos los presentes, a excepción de la liberal Zulma Gómez (quien se comunicaba con Horacio Cartes), se les despojó el celular para que no graben ni filmen la reunión.

Zavala admitió que Gómez efectivamente habló a través de su celular. “No se habló de cargos”, remarcó.

Mencionó que se dijo que se tenía que pensar en una oportunidad, pero que de su parte no está de acuerdo con una doble acefalía.