Zapag apunta a Trovato y aclara sistema de pagos

“Cerro Porteño ha presentado un plan de pago por los meses que han quedado suspendidas las actividades por causa del Covid-19, siguiendo las recomendaciones de FIFA ante la imposibilidad de cumplir con los contratos vigentes, el club ha ofrecido abonar el 50% del salario mensual por el mes de marzo, abril y mayo”, expuso Zapag acerca de la nota firmada por la Comisión Directiva azulgrana.

El vice del Ciclón además remarcó: “Hablamos internamente de desmentir cualquier rumor e información falsa que surgió, la forma de pago son una cuestión interna del club que manejará el Departamento Financiero”.

El gerente financiero apuntó también a la vuelta del fútbol marcando diferencia con relación a la postura del presidente del Olimpia, Marco Trovato, que expuso en redes sociales su descontento por la falta de autorización de APF para el retorno de las prácticas: “Lo único importante es saber que el fútbol no volverá todavía, no vendemos falsas expectativas, no vendemos humo diciendo de que las prácticas van a volver dentro de 5 días, o dentro de 20 días”. Zapag además remarcó: “El fútbol está suspendido, las prácticas no están habilitadas; sin embargo, la polémica se instala sobre el retorno de que el fútbol sigue, con dos bloques bien diferenciados: La vuelta inmediata y otro que prefiere esperar más.