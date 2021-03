Ben Affleck (i), como Batman, y Gal Gadot (c), como Wonder Woman, escuchan al director Zack Snyder (d) durante el rodaje de la película Justice League que llegará a HBO Max el 18 de marzo.

La "premiere" iba a comenzar el lunes a las 15.00 de Los Ángeles (22.00 GMT), pero tras quince minutos llegó el primer aviso de que algo fallaba.

"Microsoft está experimentando ahora un apagón de su sistema que afecta a la plataforma de nuestra 'premiere' virtual", dijo la organización en un comunicado.

"Distribuiremos los enlaces tan pronto como se recupere el sistema. Gracias por vuestra paciencia", añadió.

El retraso de la nueva Justice League pasó de ser un contratiempo de minutos a ser de horas.

Quizás con otra película no importaría demasiado, pero ante una cinta de 4 horas de duración los fans empezaron a pensar que tendrían que trasnochar para ver la cinta este martes.

"No tengo palabras. Todavía esperando información. Lo siento mucho", escribió Snyder en Twitter cuando el estreno virtual ya había acumulado tres horas de retraso.

Finalmente, a las 21.11 de Los Ángeles, seis horas después de lo planeado, se solucionó el problema.

"Sabemos que muchos habéis estado esperando este momento desde 2017. Hoy no sucedió como imaginamos que nuestra 'premiere' virtual comenzaría, y queremos expresar nuestras disculpas más sinceras", indicaron los responsables.

Ya como parte del estreno, Snyder dedicó unas palabras a sus seguidores en un mensaje grabado previamente.

"Supongo que hoy es el día. Antes de que la veáis, quiero dar unas gracias enormes a todos los fans que hicieron esto posible", dijo.

La "maldición" de esta película

Muy pocos proyectos de Hollywood en los últimos años han dado más vueltas y quebraderos de cabeza que el retorcido culebrón de Justice League, una película que protagonizaron Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher.

Snyder, que había dirigido las no muy exitosas Man of Steel (2013) y Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), figuraba también como el realizador de Justice League, cinta que reuniría a todos los superhéroes de las películas de DC Comics en un intento por crear un universo entrelazado de filmes como hace su rival Marvel.

Sin embargo, Snyder, que era el gran cerebro detrás de las adaptaciones cinematográficas de DC Comics, se retiró en la última fase de producción de Justice League debido al suicidio de su hija Autumn.

También se apartó de la cinta Deborah Snyder, esposa de Snyder y colaboradora habitual como productora en los proyectos de su marido.

Joss Whedon (The Avengers, 2012; Buffy the Vampire Slayer, 1997-2003) se incorporó entonces como sustituto para liderar la posproducción de Justice League y el rodaje de escenas adicionales.

Justice League fue un fracaso en taquilla (recaudó USD 658 millones a partir de un presupuesto estimado de 300 millones) y no recibió el respaldo de la crítica (tiene solo un 40% de opiniones positivas en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes).

En este contexto, muchos seguidores de DC Comics consideraron que la visión original de Snyder era mucho más oscura que la cinta que finalmente llegó a la gran pantalla y argumentaron que se había pervertido la naturaleza real del proyecto.

Ahí empezó la campaña #ReleaseTheSnyderCut, que fue creciendo en las redes sociales hasta que incluso estrellas como Gal Gadot y Ben Affleck llegaron a apoyarla.

Finalmente, Snyder anunció en mayo del año pasado que su montaje de Justice League verá la luz.

"Será algo completamente nuevo. Y, especialmente para aquellos que vieron la película original, será una nueva experiencia alejada de esa cinta", dijo entonces a The Hollywood Reporter, donde recordó que él no ha visto el montaje que llegó a los cines.

La última polémica respecto a este proyecto llegó en julio cuando Ray Fisher, el actor que interpretó a Cyborg, acusó a Whedon de haber tenido un comportamiento "abusivo" y "completamente inaceptable" durante el rodaje.

Por otro lado, el pasado octubre se anunció que Jared Leto aparecerá en Justice League interpretando al Joker.

La incorporación del ganador del Oscar al mejor actor de reparto por Dallas Buyers Club (2013) tiene su miga, ya que el Joker no apareció en la versión que llegó a los cines de Justice League.

No obstante, Leto ya interpretó al Joker en la cinta Suicide Squad (2016).