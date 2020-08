Aventuras de superhéroes de DC llegarán a las pantallas en el 2021

Entre los anuncios y las develaciones hechas, se presentó el tráiler final de Mujer Maravilla 1984, en la que se pudo ver por primera vez a Cheetah, la villana de la cinta, que será interpretada por Kristen Wiig. De igual forma, también fueron presentados los diferentes personajes que formarán parte de la nueva versión del Escuadrón Suicida, esta vez, bajo la dirección de James Gunn.

The Batman. El punto alto del evento virtual, el esperado panel del filme The Batman, que estaba ubicado como último en la programación, se volvió asunto en las redes sociales antes mismo de que se lleve a cabo. Como si no fuera poco que se haya filtrado varias horas antes algunas imágenes del esperado tráiler del filme, en el que se podría apreciar a Robert Pattinson en su papel de Bruce Wayne, un error de sincronía adelantó el panel para los espectadores que estaban acompañando el DC Fandome en inglés, mientras que en las transmisiones en los demás idiomas se continuó con la programación normal.

Pero todo esto no afectó los anuncios oficiales que se fueron dando con la transmisión del panel en su horario fijado. El protagonista del filme, Pattinson, marcó presencia y, entre otras cosas, declaró que era uno de los admiradores del caballero oscuro, todo esto, a través de una pantalla. Mientras que el director de la cinta Matt Reeves apareció en el estudio del evento, y fue entrevistado por una de las conductoras del DC Fandome.

Reeves respondió a una serie de preguntas enviadas por diversos fanáticos de todo el mundo, y utilizó la expresión “nunca antes visto” en diversas ocasiones para referirse a su película, a la propuesta del guion, los personajes y las interpretaciones de los actores y actrices. En la ocasión, también se dio a conocer el teaser oficial del filme que llegará el año que viene, en el que se pudieron ver imágenes inéditas de Pattinson como el nuevo Batman.

Liga de la Justicia. Otro aguardado momento fue el panel en torno a la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia; proyecto que había iniciado como director, pero que fue obligado a abandonar por problemas personales, pasando a ser finalizado entonces por Joss Whedon, y que llegó al cine en el 2017. Además de haber sido lanzado el teaser del filme, con imágenes inéditas de los superhéroes y la aparición del villano Darkseid; Snyder anunció que su corte tendrá en total cuatro horas, y será dividido en cuatro episodios de una hora. Con estreno anunciado para el 2021, la cinta podrá apreciarse mediante la plataforma de streaming HBO Max.