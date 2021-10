Zacarías dice que Alderete está detrás de expulsiones

SU NOMBRE. El presidente del Tribunal de Conducta, Gustavo Cazal, mencionó que aún no se presentó ninguna denuncia contra ningún dirigente y, en ese sentido, tampoco contra Zacarías Irún, como se había mencionado.

“No hay nada concreto porque eso es una cuestión personal de Alderete, que es el primero que debe ser expulsado de la ANR por alta traición a la patria cuando fue director de Itaipú”, aseveró Zacarías. Reiteró que nunca trabajó en contra del partido y mencionó que nadie le puede obligar a trabajar a favor de un candidato “significativamente corrupto según EEUU”.

“Sencillamente no trabajé, no voté, no estuve de acuerdo con la figura de Ulises Quintana como candidato”, precisó. Indicó que muchos dirigentes trabajaron en contra del partido. “Miguel Prieto tuvo 81.000 votos, y de esos 40.000 son de colorados”.

“¿Por qué tendríamos que mezclarle a la ANR con los delitos transnacionales a través de Ulises Quintana. El error es del partido y de las personas que se encapricharon con su candidatura”, dijo y volvió a citar a Alderete como responsable.

Resaltó que “no fue una candidatura de consenso, fue impuesta y no le representa al Partido Colorado”.

“Yo no voy a aceptar nunca que el Partido Colorado esté involucrado en la narcopolítica y ojalá que a mí no me hagan pensar diferente. Si a mí me quieren echar porque no apoyé a un narcopolítico, tengo que pensar diferente. Quiere decir que el narcopolítico tiene más poder dentro de la estructura partidaria que yo no le apoyé”, finalizó.



Si a mí me quieren echar porque no apoyé a un narcopolítico, quiere decir que el narcopolítico tiene más poder en la ANR.