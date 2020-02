Yacyretá analiza descuentos en la liquidación de haberes

Así lo mencionó el jefe del Departamento Administrativo del ente, Alejandro Takahashi, quien recordó la clara directriz dentro de la institución, que comenzó con la nueva administración y de la que mencionó que el proceso por el que se están haciendo las desvinculaciones ya comenzó hace un año y medio.

“Estamos revisando la situación laboral de los funcionarios de la entidad, que ahora se están viendo sus resultados y frutos. Se trata de una entidad muy compleja, con tres sedes: En Asunción, Ayolas y Encarnación”, recordó. También observó que cuando había ingresado la actual administración no se tenía un sistema de gestión informático integrado, ni normas o procedimientos reglamentarios que pudieran controlar las pasantías, al personal comisionado a otros entes, horas extras, reposo y demás.

Adelantó que se están detectando otros casos, con análisis de desempeño que, por la condición de estabilidad de los funcionarios, se deberá ir a un sumario.

Takahashi informó a radio Monumental que estas desvinculaciones son solo el inicio de un proceso de depuración en busca de mejorar el gasto salarial.

Explicó que los despidos se dieron por diversos motivos, desde reposos excesivos y violación de reglamentaciones internas hasta la falta de funciones o el término de las mismas.

Reposos. Criticó el caso de Raúl Sánchez Benegas, hijo del ex diputado colorado Raúl Sánchez y la concejala de Asunción Fabiana Benegas. Este ex funcionario, nombrado en 2014 por ser “amigo” del ex presidente Horacio Cartes, se ausentó 220 días el año pasado por reposo médico.

Takahashi adelantó que otros 12 contratados están en la mira por irregularidades; mientras que, al mismo tiempo, están haciendo una auditoría a todos los reposos médicos presentados el año anterior. Posteriormente, investigarán casos sospechosos que afectan al personal nombrado, acotó.

Por su parte, el titular de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, anunció que están en un plan de reducción de privilegios inmerecidos que reciben los funcionarios.