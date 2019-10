“Ya no podemos aguantar maltratos ni amenazas”

El presidente de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), Rogelio Delgado, comentó que como General Díaz, existen otros equipos que están debiendo salarios a sus jugadores. “Santaní está debiendo tres meses de salario y hay otros clubes con deudas, pero no son impagos tan groseros. Pero lo que no podemos aguantar más es que por reclamar sus salarios, un futbolista sea maltratado y amenazado que no va a jugar más en el club que está y tampoco en otro”.

Con relación al campeonato, sí irá al paro si no se cumple con lo pactado en cuanto a la cancelación de las deudas para el 6 de noviembre, Delgado respondió: “Si no hay pago no hay fútbol. Acá hay un club que recibió un dinero (televisión) que supera ampliamente lo que pueden cobrar los jugadores en doce meses y en un momento estaban seis meses impagos, maltratados y amenazados”.