Willy Mendieta quiere jugar Copa con Olimpia

Precisamente es en este equipo en donde estos rumores lo ubican por lo menos en la órbita del interés, aunque no haya nada oficial.

Sin embargo, en conversación con El Extra de Fútbol a lo Grande por la 1080 AM, quien no tiene mucha continuidad en México se encargó de poner fin ayer, por lo menos por ahora, a las especulaciones sobre su salida del Juárez y su llegada a Para Uno.

CERRO, NO. ”No hablé con ningún club en Paraguay, me sorprendió mucho lo que decían que inclusive ya firmé con Cerro Porteño. Repito, no hablé con nadie, con ningún club, la prioridad tiene Olimpia, dependerá de la nueva dirigencia del Juárez”, explicó quien hizo 61 goles con Olimpia y es el máximo goleador franjeado de la década.

Mendieta tiene dos años más de contrato en el mismo equipo en donde milita otro paraguayo, Darío Lezcano. Insistió en que “es incierto mi futuro porque no sé si el técnico me va a querer o no”. “Siempre dije que me gustaría jugar una Libertadores más con Olimpia, tomarme una revancha, es la espina que quedó”, resumió.