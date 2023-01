Wiens olvida ataques, se alinea al cartismo y Mario Abdo queda solo

Ayer, después de referirse a Peña como “secretario del patrón” y de haber presagiado el fin del cartismo, Arnoldo Wiens se reunió con Santiago Peña, con quien se dio el clásico “abrazo republicano”. El presidenciable cartista, quien tampoco se había ahorrado descalificativos en las internas hacia su ex adversario, se mostró sonriente al conseguir alinear a la principal figura del oficialismo, dejando de esa forma solo el presidente Mario Abdo Benítez.

Wiens recibió en su casa a Peña para acordar y dar su respaldo a la campaña para las elecciones generales, donde se enfrentará a la oposición. Ambos se olvidaron de los virulentos ataques que se lanzaron y anunciaron que se unificarán las bancadas del Congreso como una señal de unidad.

“Aquí yo no voy a ocupar el rol de Santiago Peña ni él el mío, cada uno llevará su bandera, pero queremos trabajar de forma articulada desde mañana en la campaña en los 17 departamentos. Creemos que vamos a tener entre los dos movimientos, mayoría en ambas cámaras”, indicó Wiens.

Peña agregó que pidió a Wiens que asuma un papel fundamental en la campaña. “Le pedí que juegue un rol porque esos 500.000 votos que hizo son de él”, dijo Peña.

Tras el encuentro ambos mencionaron que pedirán a los jefes de campaña de los movimientos que articulen acciones para saber cómo trabajarán. Hoy se reunirán los jefes de campaña José Alderete del cartismo y Arnaldo Franco del oficialismo para diseñar las estrategias de campaña.

Wiens refirió además que se estará definiendo si ocupa un cargo en la Junta de Gobierno y que el movimiento oficialista integre la Comisión Ejecutiva del partido que estará presidido por Horacio Cartes.

“El músculo que mostró el Partido Colorado es un motivo de preocupación para la oposición, que es la contracara del Partido Colorado, porque muestra los peores vicios de la política, acusaciones de cargas de urnas, de manipulaciones electorales y eso representa falta de legitimidad”, resaltó Peña en referencia a la participación en el día de las internas.

“Los colorados tenemos una responsabilidad mucho mayor por ser Gobierno actualmente y las expectativas que tiene la gente por el caudal de votos que se tuvo el 18 de diciembre y el claro mensaje que se envió”, puntualizó.

Cartes. Al ser consultado sobre las acusaciones que lanzó anteriormente contra los actores del cartismo, especialmente contra Cartes, Wiens indicó que “cada uno tiene su posición” y alegó que seguirán “luchando contra la corrupción y las cuestiones que no van con la justicia”. En ese ínterin, Peña salió al paso para explicar que el hecho de que se hayan reunido “no significa que Arnoldo haya cambiado sus posiciones o de que yo haya cambiado”. Wiens fue tajante señalando que no acordará con Cartes, en una abierta contradicción.

“Yo no necesito abrazarme con Horacio Cartes para que funcione bien el trabajo del Partido Colorado y voy a mantener esa postura. Me abrazo con los principios del partido, con las banderas. Vamos a complementarnos con Santiago Peña en la articulación de los trabajos y justamente la gente merece ese trato de respeto que nos tenemos entre nosotros”, aseguró. Peña habló de encontrar puntos de coincidencia. “Hay mucha gente que no quiere que Arnoldo Wiens y Santiago Peña trabajen juntos y a ellos les decimos que vamos a trabajar juntos y nos vamos a respetar para construir unidad a pesar de las diferencias que tenemos”, precisó. En las internas pasadas los discursos estuvieron llenos de acusaciones entre uno y otro sector. Wiens se había referido en muchas ocasiones a Peña como “títere” y “secretario”.



Abrazo republicano. El ex ministro de Obras anunció ayer que trabajará en la campaña de Peña.



Unificarán bancadas. Tras reunión anunciaron que las bancadas del Congreso trabajarán juntas.



Lo que decía Arnoldo Wiens en campaña



No tenemos patrón y Santi Peña es Horacio Cartes y siempre le va a obedecer. Incluso, desde la cárcel va a hacer lo que le ordena.



Peña se caracteriza por ser una persona cambiante y sin criterio definido, y va adaptándose a su conveniencia particular.



Mi adversario no habló bien de los uniformados. Les culpó del problema de la Caja Fiscal porque se jubilan. Esta gente es peligrosa.



Frases de Santiago peña en campaña



Wiens desconoce el funcionamiento y el movimiento de la economía a través de la inversión y la generación de empleos.



No me sorprende el discurso de Arnoldo Wiens. Es un discurso chato, un discurso de odio, vacío de contenidos y propuestas.



Ellos (oficialistas) representan a este Gobierno que está empobreciendo cada vez más a los paraguayos y robaron en la pandemia.