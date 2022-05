Warner Bros. recortó escenas de la actriz Amber Heard

La afirmación del directivo, cuya declaración grabada se proyectó este martes en el juicio que enfrenta a Depp y Heard por difamación, supone un espaldarazo a la versión de los abogados del primero.

En concreto, Depp acusa a su ex mujer de difamación por un artículo que ella publicó en el diario The Washington Post en el 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido “abuso doméstico” sin mencionarle. El actor pide 50 millones de dólares como compensación.

Por su parte, Heard respondió con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra por la que habría perdido papeles y le reclama 100 millones de dólares.

DECISIÓN DE ANTEMANO. Según Hamada, las escasas apariciones de Heard en la secuela de Aquaman, cuyo estreno está previsto para el año que viene, ya estaban decididas de antemano.

“La magnitud de su papel se determinó en el desarrollo temprano del guion, que fue en el 2018 diría yo. La participación del personaje en la historia fue más o menos la misma desde el principio”, explicó el directivo.

Incluso llegaron a plantearse la posibilidad de sustituir a la actriz por la falta de “química” con Momoa, el protagonista de la cinta, en la primera entrega de la saga.

“Había una preocupación de que le tomó mucho esfuerzo y que por tanto sería mejor que volviéramos a encontrar a alguien que tuviera una química mejor y más natural con Jason Momoa”, testificó.

El juicio que enfrenta a Heard y Depp afronta su última semana antes de que el jurado popular se reúna para deliberar.

Ayer intervino la modelo Kate Moss como testigo por petición de los abogados de Depp, con quien mantuvo una relación romántica entre 1994 y 1998. Lo hizo por videollamada.

En su declaración de menos de cinco minutos, Moss aclaró un rumor por el que supuestamente el actor la empujó por las escaleras tras una pelea.

“Según salía de la habitación me tropecé y me hice daño. (...). Grité porque no sabía lo que me había hecho y me dolía”, afirmó en una escueta intervención que contó con muy pocas preguntas. EFE



“Nunca” le pegó

La modelo Kate Moss aseguró ayer que Johnny Depp “nunca le pegó, empujó ni tiró por las escaleras” cuando mantuvo una relación romántica con el actor entre 1994 y 1998. Moss testificó por videollamada desde su residencia en Reino Unido en el juicio celebrado que enfrenta a Depp y su ex esposa la actriz Amber Heard.