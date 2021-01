Walter González vuelve a Olimpia

Como en cada año los objetivos que tendrá son los torneos locales, y el principal de todos: una buena campaña en la Copa Libertadores. Los trabajos se realizan en instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (Villa Olimpia), bajo la mirada de su adiestrador, el Pipo.

La principal novedad del día tiene que ver con la contratación del delantero Walter González, que tendrá su tercer ciclo en el club, donde debutó en el 2014. González proviene del Everton chileno.

Otros que estarán como novedad, por su retorno al plantel son: Marino Arzamendia, Santiago Vera, Jorge Colmán, Guillermo Paiva, Hugo Quintana y Luis Cáceres. Será promocionado el zaguero centro Luis Zárate, de 20 años.

CONFIRMADOS. El Decano ya aseguró a Ramón Sosa (ex River Plate), Jordan Santacruz (ex San Lorenzo), Mateo Gamarra (ex 12 de Octubre) y el volante José Villagra (ex Inde). En cuanto a Saúl Salcedo, las conversaciones siguen, aunque Libertad también está interesado.