Wagner culpa de atraco al PLRA a Llano y este retruca

El ex senador Luis Alberto Wagner, uno de los miembros del primer anillo del candidato presidencial, Efraín Alegre, trajo a colación los sucesos de marzo y abril de 2017 cuando se logró parar el proceso de enmienda para la reelección, pero cuyo desen-lace fue el atraco y asesinato de Rodrigo Quintana en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Culpó de aquellos sucesos al senador Blas Llano a quien tildó como el “promotor” junto al ex presidente Horacio Cartes.

Wagner, ex senador y ex ministro de Agricultura, señaló que no hay ninguna posibilidad de “unidad con los mafiosos” entre los que se refirió a su correligionario, Blas Llano, a quien culpó por los eventos de abril de 2017 que enlutó al PLRA con la muerte del joven militante de la Juventud Liberal, Rodrigo Quintana.