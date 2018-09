Volpe lamenta que gobernador y parlamentarios apoyen contrabando

“Están conformando una mesa de diálogo con paseros, que no son otra cosa que contrabandistas; no se puede negociar con el delito del contrabando. Se disfrazan como mujeres ancianas y criaturas, que no son los verdaderos dueños de las mercaderías”, disparó en diálogo con ÚH.

Dijo que es intolerable que personas que se dedican al comercio ilegal cierren puentes y calles defendiendo un derecho que no tienen; incluso, cuestionó que desde la Gobernación de Presidente Hayes estén impulsando esto.

El actual responsable de la Gobernación del departamento chaqueño es Rubén Roussillón, quien está acompañando la mesa de negociación entre los funcionarios de la Aduana y los paseros para permitir el ingreso de mercaderías desde Clorinda, Argentina.

Al ser consultado respecto a los controles, reconoció que hubo un incremento en la verificación del paso de mercaderías en los puntos fronterizos y aduanas que de alguna manera está alivianando la situación al sector industrial y que también se nota en la mayor recaudación.

No obstante, dijo que esa presión contra el comercio ilegal “no hay que aflojar” porque incluso, hay versiones de que existen despachantes que están diciendo que ne cada cambio de Gobierno esta situación se da. “Pero les dicen (a los contrabandistas), quedate tranquilo que esto dura máximo un mes y después se afloja todo. Hay gente que cobra peaje en la Aduana, que hace una recaudación paralela”, aseveró.

Con respecto a la injerencia política que hay en el negocio de la importación irregular, agregó que es de conocimiento público que existen inclusive parlamentarios que presionan para que sus parientes o gente cercana entren en Aduanas de modo a recibir parte del importe de estos peajes.

“Todos se alimentan de esto, hacen una recaudación propia con recursos que deberían ingresar para el Estado. Estos delincuentes hacen de esta actividad una fuente de recaudación paralela”, insistió.

No obstante, el directivo del sector industria celebró que se haya conformado una Unidad Anticontrabando que estará siendo liderada por el fiscal René Fernández, de quien dijo tienen completa confianza en su trabajo.

Acompañamiento. La UIP ante esta ola de contrabando de productos ingresados principalmente desde la Argentina creó un departamento especial para dar seguimiento a la lucha contra el comercio ilegal.

“Hemos puesto gente especialista en el tema que trabaja de forma coordinada con las autoridades de Gobierno. Queremos que se tenga una acción positiva contra el contrabando, porque esto, aunque no es nuestro trabajo es necesario que lo hagamos ya que nos golpea sensiblemente a los que producimos de forma legal”, aseveró.

Pidió al Ejecutivo proteger a las industrias nacionales y combatir este flagelo.

Volpe aprovechó la presencia del titular del Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, a la cena por el Día de la Industria y reiteró el reclamo para una mayor lucha contra el ingreso ilegal de mercaderías desde los países vecinos.