Voceros del Gobierno defienden cuestionado proyecto

Liz Cramer, ministra de Industria y Comercio, se mostró a favor de la propuesta de ley y argumentó que la normativa busca abreviar los procesos en beneficio de las empresas con problemas financieros.

Manifestó que la novedosa normativa serviría para generar un clima propicio para las inversiones, e impulsaría el comercio y la economía del país, en particular tras la pandemia.

Por su parte, Silvia Patiño, del área jurídica del Ministerio de Justicia, sostuvo que el texto de ley de insolvencia es muy positivo, pese a que no se comprenda en general la terminología jurídica.

“En la normativa se habla de una insolvencia patrimonial, y no por deber dos cuotas ya se me va a declarar la quiebra. Esto es lo que se interpreta de modo incorrecto. No queremos que todo el esfuerzo del proyecto sea rechazado por una mala interpretación”, explicó Patiño.

Agregó que el proyecto se preparó considerando que la mayoría de las empresas que solicitaban su convocación de acreedores pensaban que se declaraba directamente la quiebra, y especificó que la normativa actual no permite eso, ya que lo que se busca es reducir la cantidad de deudores y que sirva de salvataje para las empresas del país que atraviesan una situación económica difícil.