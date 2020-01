Vocación a la santidad

Después de una noche en oración, Jesús eligió a los doce apóstoles, para que estuvieran con Él y continuaran luego su misión en la tierra. Los evangelistas dejaron consignados sus nombres, y hoy los recordamos en la lectura del Evangelio de la Misa. Llevan ya varios meses siguiendo al Maestro junto a otros discípulos por los caminos de Palestina, dispuestos a una entrega sin límites. Ahora son objeto de una predilección muy particular.

Con esta elección, el Señor pone los fundamentos de su Iglesia: Estos doce hombres son como los doce patriarcas del nuevo Pueblo de Dios, su Iglesia. Este nuevo Pueblo no se forma ya por una descendencia según la carne, como se había constituido Israel, sino por una descendencia espiritual.

¿Por qué llegaron estos hombres a gozar de un favor tan grande por parte de Dios? ¿Por qué ellos precisamente y no otros? No cabe preguntarse por qué fueron elegidos. Simplemente, los llamó el Señor; y en esta libérrima elección de Cristo –llamó a los que quiso– estriba su honor y la esencia de su vocación. No me habéis elegido vosotros a mí –les dirá más tarde–, sino que yo os elegí a vosotros. La elección es siempre cosa de Dios. Los apóstoles no se habían distinguido por ser sabios, poderosos, importantes (...); son hombres normales y corrientes que han respondido con fe y generosidad a la llamada de Jesús (...).

El papa Francisco a propósito del Evangelio de hoy dijo: “Jesús está en medio de la gente, la acoge, le habla, la cura, le muestra la misericordia de Dios; en medio de ella elige a los doce apóstoles para estar con Él y sumirse como Él en las situaciones concretas del mundo.

Y la gente le sigue, le escucha, porque Jesús habla y actúa de modo nuevo, con la autoridad de quien es auténtico y coherente, de quien habla y actúa con verdad, de quien da la esperanza que viene de Dios, (...). Preguntémonos: ¿Cómo sigo a Jesús? Jesús habla en silencio en el Misterio de la Eucaristía y cada vez nos recuerda que seguirlo quiere decir salir de nosotros mismos y hacer de nuestra vida no una posesión nuestra, sino un don de Él y a los otros”.

