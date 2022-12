Violinista presenta álbum Flor de coco

Una de las características distintivas de la navidad paraguaya es la fragancia de la flor de coco que adorna el pesebre y que perfuma todo el hogar en el mes de diciembre. De allí nace el nombre del primer álbum del artista, quien menciona que la Navidad lo lleva a recordar los más lindos momentos de su infancia, su familia y amigos.

Detalles. El material contó con el apoyo de los músicos Dani Pavetti (percusión), Tato Zilli (bajo), Víctor Scura (piano), Lorenzo Recalde (guitarra), Jonathan Piñero (trompeta), Marcelo Díaz (saxofón), Iván paredes (trombón), Carlos Lombardo (transcripción y arreglos). La producción, grabación y masterización estuvo a cargo de Juanchi Álvarez, en su estudio Óga. El disco cuenta con seis canciones clásicas de la época: Navidad del Paraguay, All I Want For Christmas Is You, Dos trocitos de madera, Santa Claus llegó a la ciudad, Navidad-Navidad, y Feliz Navidad.

La grabación del video fue en el Estudio Foqus Arte Digital, bajo la dirección de Joel Cabrera. La sesión de fotos estuvo a cargo de Camila Cabrera, también en dicho estudio.

Marcelo Cáceres inició sus estudios musicales desde muy pequeño influenciado por su padre. A los 5 años empezó sus clases de piano con la maestra María Elena Cisneros. A los 8 años da sus primeros pasos con el violín con el maestro Lorenzo Alvarez, desde el 2008 comienza sus clases con José Miguel Miranda en la Escuela Musical Miranda. En el 2011 se recibe de profesor superior de Violín, y de Teoría y Solfeo en el Centro de Artes Integradas y de Comunicación Arapy en San Ignacio– Misiones. En el 2016 obtiene la Licenciatura en Música (con especialidad en Violín) en el Instituto Superior de Bellas Artes. Luego continúa con sus clases de perfeccionamiento en violín con los Maestros Gerardo Gramajo (Uruguay) y José Tadeo Oliveira (Venezuela). Trabajó con el proyecto de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura con el director y fundador Favio Chavez. Gracias a ello tuvo la oportunidad de recorrer y pisar los escenarios más importantes del mundo.