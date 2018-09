Emanuel Dening, que llegó este semestre a Cerro, jugó apenas 3 partidos. Con el DT Luis Zubeldía, en la 1ª y 2ª fecha (ante Independiente y Guaraní) fue titular y en la 3ª ingresó a los 60’ por el juvenil Blas Franco. Desde entonces, ya no jugó e incluso en los últimos juegos ni siquiera integró la lista de 18 en planilla.

“Me siento un poco relegado. Hay veces que uno se bajonea, pero ahora estoy bien esperando mi oportunidad. Vine a jugar y no a pasear”, señaló en comunicación con Monumental 1080 AM.

“Cuando llega un nuevo cuerpo técnico se renuevan las esperanzas de jugar. Vengo luchando de atrás, esperando la oportunidad de estar entre los 18”, agregó sobre la llegada de Fernando Jubero.

“Ni yo sé la razón del porqué no estoy jugando, creo que lo hice bien cuando ingresé”, concluyó el atacante, que ayer entrenó entre los que tienen pocos minutos y los futbolistas de la Reserva y estuvo muy activo, incluso anotando uno de los goles y participando de otro.

SUB 19. Ayer, Kevin Fernández entrenó fuerte y recibió muchas indicaciones de Jubero y sus asistentes. Eso hace presumir que podría ser una opción para el juego del sábado contra Luqueño. En el último juego ese lugar fue para Alan Rodríguez.