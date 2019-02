Villasanti debutó con gol en el clásico

El volante mixto que había debutado en el 2016, tuvo un breve paso por Temperley del fútbol argentino, luego regresó a nuestro país para jugar por Sportivo Luqueño el segundo semestre, cedido a préstamo por el Ciclón. Ahí jugó 18 de los 22 partidos del torneo Clausura y eso le sirvió para ser requerido por Fernando Jubero.

Su llegada a Cerro no generó muchas expectativas entre los aficionados, que habitualmente esperan grandes contrataciones. El técnico español sabía para qué lo trajo y de los seis partidos jugados, estuvo en cinco juegos (solo no jugó contra Libertad). En la previa, no figuraba de titular para el clásico.

Cerro Porteño recibirá este viernes a Nacional (séptima fecha), en el estadio General Pablo Rojas (La Nueva Olla), desde las 20.45.