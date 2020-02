Villamayor señala que la democracia es un valor dinámico

A 31 años de la caída de la dictadura de Stroessner, el jefe de Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, apuntó que la democracia es un valor dinámico que cambia con base en las necesidades de la gente. Consideró que no pasa solamente por un método de elección de autoridades.

Entre las deudas pendientes de la transición democrática, el secretario general de la Presidencia de la República consideró la necesidad de un mayor acercamiento del Gobierno con la sociedad, la transparencia con respecto a la seguridad, instituciones más equidistantes, una justicia más pronta y construir más credibilidad desde todas las instituciones, ya sean públicas y privadas.

“Al fin de la jornada, si algo no funciona bien en la sociedad, esa falta de funcionamiento permea a todos los estamentos. Lo que no creo que exista buenamente el estamento que tiene toda la justicia en su poder. Eso no es cierto”, consideró.

Villamayor acotó que cuando uno critica la política también debe hacer a las sociedades intermedias y los métodos de elección y la manifestación que lleva a ese punto.

“Hay que entender que la conquista de hoy, mañana es indiferente y que pasa a ser un derecho adquirido, aparece un nuevo desafío y una conquista nueva”, sostuvo. Ante la consulta de por qué el Ejecutivo no realizó un acto conmemorativo por la caída de la dictadura, Villamayor respondió que los actos conmemorativos guardan relación con las fiestas patrias. “Yo he festejado hasta el cansancio ese día y hay mucha gente que no festeja. Da lo mismo. La sociedad es plural y va a seguir siendo plural. Habrá gente que está de acuerdo con lo que se hizo y hay otra gente que no”, dijo el jefe del Gabinete de Mario Abdo.