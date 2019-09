Villamayor desafía y advierte que brazos caídos violan la Constitución

El secretario de Estado acompañó ayer al presidente de la República en la ceremonia de egreso de 111 nuevos agentes del Grupo Lince. En la ocasión, Mario Abdo ratificó que no está en su hoja de ruta realizar ningún cambio en el Ministerio del Interior, a pesar de las fuertes críticas ciudadanas, la ola de inseguridad y las posiciones políticas asumidas en el Congreso.

“Mi destitución la pueden pedir cuando quieran, eso es legítimo”, remarcó Villamayor al responder a los cuestionamientos políticos y de policiales retirados que se movilizaron tras los últimos hechos de violencia.

Incluso, en la Cámara de Senadores se analizará mañana su interpelación.

En relación con la amenaza de brazos caídos, insistió que no corresponde y que atenta contra la ley. “El brazo caído es una violación a la Constitución y violación de la ley. Los que plantean eso demuestran que el espíritu de la policía no les ingresó nunca, porque me cuesta mucho entender cómo oficiales de policía, que juraron ante la bandera lealtad y compromiso con las normas legales, hoy proponen violarla”, fustigó.

Remarcó que pretenden imponer a sus camaradas la violación porque aquellos que están incitando no serán finalmente los que pondrán en práctica la amenaza.

“Ellos lo que pretenden es que la violen otros, para obtener algún rédito. Me parece un absurdo”, apuntó el ministro del Interior.

Sostuvo que no quieren debatir sobre la intención de modificar la Carta Orgánica de la Policía porque carecen de argumentos.

tarea conjunta. Sobre el apoyo a la Policía por parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas, el ministro señaló que elaborarán más tareas en forma conjunta para la protección de personal detenido que eventualmente tenga que ir a prestar declaración.

Desde el fin de semana, efectivos militares y tanques se instalaron en las inmediaciones de las principales penitenciarías del país.

Además, no descartan la idea de protección de transportes de caudales interdepartamental e intermunicipal como se realiza con el Banco Nacional de Fomento.

Habló de la necesidad de redoblar los esfuerzos para cumplir a cabalidad el compromiso de brindar mayor seguridad a la población.

Defendió el pedido de USD 119 millones más para el Presupuesto 2020 que hizo ante la Bicameral del Congreso.

Villamayor argumentó que ese dinero se utilizará para inversión en seguridad y rechazó la idea de que la mayor parte de los fondos irán destinados al pago de remuneraciones. “¿Quién hizo ese análisis? ¿Quién pudo ser tan disparatero para hacer análisis de esa naturaleza? No leyó el Presupuesto y no participó del debate”, se desmarcó. Sostuvo que los propios parlamentarios señalaron que los recursos son indispensables para la Policía. “¿En qué consiste el uso de recursos para cosas superfluas?”, siguió preguntando. Afirmó que no se va a contratar ninguna persona, porque el propio ministro de Hacienda dijo que está cubierto ese rubro.