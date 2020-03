Vigilancia de la Salud sugiere fortalecer medidas para evitar contagios

El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera , advirtió este lunes que si bien el coronavirus aún no tiene circulación comunitaria en el país, se deben fortalecer las medidas de protección para evitar el contacto masivo de la enfermedad.

“Hay que poner en una balanza esta situación y esto puede llevar a otros problemas que pueden poner un poco más duro el caso. Esto es complejo y difícil, pero desde el sistema de salud estamos en un tiempo de oro para fortalecer los elementos de protección”, expresó Sequera en comunicación con Monumental 1080 AM.

El alto funcionario mencionó que después de casi una semana de haber aplicado las suspensiones a actividades escolares y públicas, se hará una evaluación sobre el acatamiento de las medidas y se verificarán si faltan más medidas efectivas.

“Aquí estamos haciendo una evaluación de la conducta social y creo que hay una minoría donde no se cumple el aislamiento. No creo que lo hagan por maldad, sino porque no se dimensiona la situación”, señaló.

Ante una posible epidemia de la enfermedad en el país, Sequera refirió que un paso importante para hacer frente a la situación sería liberar la barrera burocrática en cuanto al acceso a insumos y recursos humanos que podrían solucionar la situación.

Medidas a tomar en los hogares

La Dirección de Vigilancia de la Salud recomienda que en los hogares se tomen las precauciones correspondientes como: reducir el contacto íntimo, encargar a una o dos personas para salir a realizar las compras en supermercados y farmacias, lavarse constantemente las manos con agua y jabón, desinfectar los hogares y cuidarse entre todos.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud confirmó que existen ocho casos confirmados en el país, los cuales están vinculados a los pacientes uno y dos. Hasta el sábado, había 102 casos en seguimiento y 11 sospechosos.

Durante esta jornada el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, informó que el primer paciente infectado con coronavirus está asintomático. Así también el Gobierno anunció que se restringen la circulación de personas y vehículos desde las 20.00 hasta las 4.00 desde el miércoles.