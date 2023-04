Víctor Morel celebra hoy cumpleaños

“Celebro un año más de vida y qué mejor que haciendo música, que me apasiona, con un concierto en el cual estarán participando destacados músicos de la escena nacional, con dos presentaciones artísticas, que reflejan mi carrera artística”, comentó Morel.

El primer set es a las 21:30, con Víctor Morel junto a los Amibops, un grupo formado junto a Giovanni Primerano (piano), Bruno Muñoz (saxo) y Miguel Antar (contrabajo). Interpretarán versiones de standards de jazz y un repertorio del grupo Joaju, con composiciones de artistas nacionales.

El segundo set será a las 23:00, con Víctor Morel y los Funknáticos, grupo que se estrena en la noche con un repertorio para bailar. “Para de esta forma interpretar grandes canciones de la corriente Disco Funk de los 70 y 80 con temas de Earth Wind And Fire, Kool and the Gang, Michael Jackson, Roy Ayers y otros”.

Integran el grupo Rolfi Gómez (teclados), Jair Galeano (bajo eléctrico), Coelho Amado (guitarra), Bruno Muñoz (bajo eléctrico), Nicolás Vera y Alejandra Portillo (voces).