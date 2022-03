Víctimas sospechan que González Daher financiaba negocio de drogas

El miércoles 9 de marzo pasado, fue presentada una demanda penal ante el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos. La denuncia fue contra RGD, su hijo Fernando González Karjallo y otras 16 personas más.

En el documento mencionan el tema del narcotráfico, financiado por Ramón.

Justamente a finales del año pasado, se vio en las evidencias que figuraban en la sentencia que González Daher tenía más de 20 cheques del empresario Mauricio Schwartzman, quien fue asesinado hace seis meses por sicarios, y según intervinientes, podría tener relación con tráfico de drogas.

Esta vinculación fue mencionada en la denuncia ante EEUU. “Se sospecha que el señor Schwartzman necesitaba un financiamiento importante... También se sospecha que Ramón González Daher financiaba el negocio de drogas”, menciona la denuncia.

El hermano de RGD, Óscar González Daher, ya fallecido, habría tenido como hombre protegido a José Antonio Balboa, acusado de liderar una banda de narcotráfico.

DENUNCIA. La denuncia en el extranjero fue presentada por fraude, denuncias delictivas falsas, extorsión y usura.

Las víctimas reclaman compensación de USD 1,5 millones. Se estima que “la organización de González Daher fue utilizada para el lavado de dinero, por un monto de alrededor de un billón de dólares”, según la denuncia.

CUENTAS EN EXTERIOR. La demanda en el extranjero menciona evidencias de que RGD lavaba dinero a través de cuentas en EEUU, Puerto Rico y Uruguay.

Los abogados solicitarán el levantamiento del secreto bancario y corporativo de RGD y personas vinculadas. Pedirán también medidas cautelares contra Daher y su hijo en EEUU y otros países, como el congelamiento de sus activos. Ramón habría utilizado cuentas de terceros, como la de un frigorífico, para lavar dinero, en el banco Basa.

BASA NIEGA. Ante consultas de ÚH, desde Basa contestaron: “Desconocemos el tenor de la supuesta denuncia presentada por el abogado argentino Moyano ante autoridades de los EEUU. Con respecto a la información publicada sobre la supuesta utilización de la cuenta de un frigorífico en el Banco Basa por parte de RGD para “evadir la Justicia”, desmentimos por completo dicha información por no ajustarse a la verdad. Se trata además de una información absolutamente vaga e imprecisa, ya que no se dan mayores detalles sobre el supuesto frigorífico o las circunstancias del caso. El banco no opera con transferencias al exterior para ningún frigorífico de plaza”.

RGD cuenta con varios otros procesos encima

Actualmente el potentado Ramón González Daher cuenta con unos 10 casos abiertos en diferentes unidades de la Fiscalía.

RGD cuenta con una condena de 15 años por usura, lavado de dinero y denuncia falsa; sin embargo, esta todavía no está firme, ya que hay una apelación pendiente de resolución.

Cuenta además con varias denuncias encima y dos imputaciones; la primera, por el hurto de 380 cheques del Juzgado de Delitos Económicos.

Esos documentos iban a ser usados como evidencias para el juicio en donde ya está condenado. Justamente se le vinculó como autor del hurto, ya que una víctima denunció que tres de esos cheques le entregó el propio RGD, a fin de extorsionarle para cobrar su deuda. El potentado está imputado por extorsión y quebrantamiento de depósito, como instigador.

Por otra parte, fue imputado por la fiscala Sandra Ledesma por una nueva denuncia por denuncia falsa, hecha por el señor Salvador Aquino.

Además, a Ramón González Daher se le vincula con el esquema Ponzi, junto al empresario Luis Arza. Se sospecha que estarían involucrados en inversiones fraudulentas. La Fiscalía tiene la hipótesis de que habría entrado en el esquema, a fin de renovar su sistema comercial de inversión.