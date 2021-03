Víctima de atentado analiza si continúa o no con su postulación

Abdo Benítez fue hasta el sanatorio donde se encuentra internada para conocer sobre su salud. Argüello Rojas está hospitalizada en el sanatorio Viva Vida, en recuperación y observación tras el atentado que recibió.

Detalles. Mirkha Angélica Argüello Rojas fue víctima de un atentado el sábado frente a su domicilio en Bella Vista Norte. La mujer sobrevivió al ataque, luego de recibir siete impactos de bala. Tras el hecho, la política anunció que analizará seguir con su campaña política para una reelección al frente de la intendencia de Bella Vista Norte en las próximas internas municipales de junio.

“Todavía no me puse a pensar bien, pero si mis adversarios ven una manera de sacarme de la arena política a través de este tipo de accidentes, no vale la pena. Yo no veo la política así”, declaró la jefa comunal en charla con Monumental 1080 AM.

Agregó que últimamente en la zona se instalaron los ataques y tiroteos para operar en política, por lo que analizará su situación con sus familiares. “Lastimosamente quieren sacarnos con tiroteos y esto no puede ser. Esto tiene que ser limpio, con los votos de la gente, con las propuestas y con el trabajo que uno ofrece”, expresó Argüello.

La jefa municipal dijo que presume que gente vinculada al narcotráfico y al contrabando estuvo detrás del ataque en su contra. “Sabemos que existe el narcotráfico y el contrabando en la frontera, pero yo nunca interferí en este tipo de trabajos, porque están las instituciones encargadas de eso. Creo que porque no estoy en este tipo de actividades es que molesta y ellos quieren a alguien que les respalde”, manifestó.

Argüello refirió que cree que sus adversarios son los responsables y no descarta que puedan ser personas vinculadas al Partido Liberal.

En Cerro Corá. Por otro lado, el presidente también participó ayer del acto de conmemoración del 151 aniversario del fallecimiento del Mcal. Francisco Solano López y Día de los Héroes, en el Parque Nacional Cerro Corá (Amambay).

“151 años después del fin de la epopeya, el Gobierno Nacional y el pueblo paraguayo, rinden un justo y emocionado homenaje a sus mayores, quienes heroicamente resistieron un lustro, en defensa de la libertad e independencia”, señaló el jefe de Estado en una declaración pública.