Viceministro: “No vamos a tolerar chantaje de nadie”

El viceministro de Transporte, Pedro David Britos, afirmó ayer que no “van a tolerar el chantaje de nadie”, en respuesta a la nota presentada por el gremio Cetrapam, que anuncia un paro de 48 horas desde el próximo lunes 8 de marzo, si es que no se reajusta el precio del pasaje. También aseguró que esto no ocurrirá si no hubo suba del precio del gasoil.