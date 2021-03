Viacrucis de pasajeros sigue con regulada de buses en días santos

“A las 06:30 salió el último bus de la parada; dicen que cuando llegue el bus de Asunción recién va a salir otro. Conste que supuestamente no hay regulada”, posteó en su cuenta de Twitter Sandra Escobar, quien tuvo que esperar su micro por más de dos horas.

El Viceministerio de Transporte (VMT) modificó la Resolución Nº 40/2021, en los artículos 3 y 4 de la Resolución Nº 38/2021, que establecen las frecuencias y el límite de pasajeros, respectivamente; sin embargo, las unidades continúan repletas de pasajeros pese a que la modificación estipula que deben viajar hasta 10 pasajeros parados.

La modificación también dispone que quedará ampliado el límite de ascenso y transporte de pasajeros a la capacidad de asientos disponibles en la unidad, 5 pasajeros parados en minibuses, y hasta 10 pasajeros parados en micros urbanos grandes, durante la vigencia de esta resolución.

FUNCIONAMIENTO

Referente al límite de pasajeros, con estos cambios el servicio del transporte público del área metropolitana, en la Semana Santa desde el lunes 29 de marzo hasta el domingo 4 de abril funcionará con esta frecuencia: Desde el lunes 29 de marzo hasta el miércoles 31 de marzo la frecuencia de 05:00 a 07:00 es cada 7 minutos, de 07:01 a 17:30 cada 30 minutos, de 17:31 a 20:30 cada 7 minutos, y posterior a las 20:31, la frecuencia es de cada 40 minutos. Desde el MOPC comunicaron que para los días Viernes Santo y Domingo de Pascuas se reducirá la circulación de colectivos con flotas al 50%.

Por otra parte, los propietarios de transportes escolares, quienes hace una semana ofrecieron brindar el servicio de traslado ante la masiva regulada, todavía no tienen el visto bueno del VMT para empezar a operar. “Hasta el momento no tenemos nada confirmado, todo parece que quedará en el oparei”, sostuvo ayer Rolando Martínez, presidente de la Asociación de Transporte Escolar, en comunicación con la 1080 AM.

Además de estas disposiciones, continúan vigentes la obligatoriedad de uso de tapabocas por parte de conductores y pasajeros, así como la limpieza de todas las unidades al inicio y finalización de cada viaje.





Frecuencia de unidades de transporte en Semana Santa

Para los días de Semana Santa el Viceministerio de Transporte estableció las siguientes frecuencias de las unidades: Jueves 1 de abril de 06:00 a 08:00 cada 15 minutos. De 08:01 a 17:00 una frecuencia de cada 40 minutos, de 17:01 a 19:00 cada 15 minutos y posterior a las 19:01 cada 60 minutos.

El Viernes 2 de abril la flota será reducida en hasta el 50% cada 60 minutos.

El sábado 3 de abril la frecuencia será de 05:00 a 07:00 cada 15 minutos, de 07:01 a 17:30 cada 40 minutos, de 17:31 a 20:30 cada 15 minutos y posterior a las 20:31 cada 60 minutos.

El día domingo 4 de abril la flota será reducida nuevamente hasta el 50%.

Asimismo, desde el VMT indicaron que el incumplimiento de estas disposiciones será considerado como falta gravísima y pasible de sanción, por parte del Viceministerio de Transporte, e instan a los usuarios a extremar las medidas de prevención a fin de disminuir el riesgo de contagio del virus.