Vertedero: Inicia el periodo de pruebas

El asesor jurídico de la Municipalidad, Javier Pirovano, indicó que deberán contratar a un perito para determinar las condiciones geográficas de la zona donde se plantea instalar el proyecto. También solicitarán la constitución de representantes del Tribunal de Cuentas.

Las partes tienen un tiempo de 40 días hábiles para presentar las pruebas.

“El proyecto fue inhabilitado por no presentar sus planos y no contar con licencia ambiental. Pero lo que no es subsanable es la ubicación del inmueble, que está en zona de interés ambiental. Es área de humedales y cerca hay arroyos que conducen al arroyo Caañabé y este al lago Ypoá. Además es área inundable”, indicó el abogado.

Los pobladores de la localidad también volvieron a movilizarse desde la semana pasada tras enterarse de que la empresa presentó otro estudio de evaluación de impacto ambiental ante el Ministerio del Ambiente. El documento aún no fue aprobado, sigue en proceso de análisis.

Benia SA cuenta con un sumario que aún no concluye en el Mades, tras realizar construcciones y excavaciones sin contar con la licencia ambiental aprobada. Los responsables del proyecto Juan Alberto Denis, María Laura Cañete y Hugo Cesar Centurión fueron además imputados por el Ministerio Público por las intervenciones sin permiso.

¿Y POR CASA? En paralelo, el Ministerio Público había imputado, en noviembre del 2019, al intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez, por procesamiento ilícito de desechos e incumplimiento de medidas de mitigación ambiental. También existe un sumario abierto en el Mades tras constatarse mala disposición de los residuos en el vertedero municipal.