Verstappen, en pole, sale con ventaja en lucha final de la F1

En vista de sus enfrentamientos cada vez más friccionados, un choque entre ambos no se puede excluir, aunque en Red Bull aseguran que no quieren ganar así.

El holandés se hizo con la pole después de que este mismo sábado, el británico realizara el mejor tiempo de la tercera sesión de ensayos libres.

"Es un sentimiento increíble. Definitivamente, hicimos progresar el coche en las calificaciones. Estoy muy feliz con esto. Es lo que quería, pero no fue fácil con la buena forma que muestra Mercedes. Estoy ansioso para que llegue el domingo, que es el día importante", explicó el holandés.

Hamilton felicitó a Verstappen por la "gran vuelta que realizó: "Simplemente no pudimos competir con ese tiempo al final. La última vuelta fue buena y limpia, pero no pude ir más rápido. No pude batir el tiempo que hizo hoy (por ayer). Merece completamente la pole”.