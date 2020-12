Verifican cruces de llamadas como pruebas en el caso audios filtrados

Sin embargo, los abogados Jorge Kronawetter y Álvaro Arias, defensores del ex ministro Carmelo Caballero y el ex secretario del Jurado Raúl Fernández Lippmann, solicitaron tiempo para verificar las evidencias, debido a que se trata de una diligencia técnica, porque necesitarían la intervención de un consultor técnico para tal trabajo.

Sobre el punto, el fiscal Rodrigo Estigarribia remarcó la pérdida de tiempo y el retraso que generan los pedidos de los abogados defensores y se quejó de que tuvieron meses y años para prepararse.

“El Ministerio Público está preparado para hacer juicio. Es una falta de respeto que no se hayan preparado para su defensa”, exclamó el fiscal, por lo que solicitó al Tribunal el rechazo del pedido planteado por la defensa.

Asimismo, el representante del Ministerio Público resaltó que “no estamos ante una pericia, sino solamente verificar los cruces de las llamadas, las fechas y las horas”.

Esta situación fue bastante cuestionada por todos los abogados de los procesados en la causa, quienes alegaron que la planilla Excel es muy manipulable, por lo que deben realizar una evaluación más exhaustiva.

PLANILLA ELÉCTRICA. La abogada del ex senador colorado Óscar González Daher, Sara Parquet, cuestionó a la Fiscalía por negar el análisis de un consultor técnico para la verificación de los informes de la compañía telefónica.

“Es una planilla electrónica en Excel, un sistema bastante manipulable, que no tiene contraseña, no sabemos quién cargo los datos. Si el propio Ministerio Público no tiene número de serie de la nota remitida es así. No sabemos cómo le fueron entregados el dispositivo a la Fiscalía y por ello, todos debemos ser asistidos por un consultor técnico”, precisó Parquet.

Por último, la abogada refutó: “Este formulario es tan manipulable que se pueden agregar números de teléfonos, fechas y horas. Ahora, la Fiscalía no me puede venir a decir y exponer ante todo el Paraguay, que yo no me preparo para mi defensa, es por eso que pedí la asistencia de un consultor técnico”.

Por su parte, el abogado Kronawetter mencionó que los cedés solamente estaban lacrados con la firma y el sello de la fiscala Natalia Fuster, porque no se les dio participación a todas las partes.

INFORME. En las planillas del cedé Nº 1, presentadas por la Fiscalía como prueba documental y que fueron vistas ayer durante el juicio, se podían observar los cruces de las llamadas entre el ex ministro Carmelo Caballero y el abogado Osvaldo Bittar con el ex secretario general del Jurado de Enjuiciamiento Raúl Fernández Lippmann, así como un número telefónico registrado a nombre de la Asociación de Magistrados.

En el juicio de los audios se juzga por supuestos hechos de tráfico de influencias y asociación criminal a los ex senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, a Carmelo Caballero y a Raúl Fernández Lippmann.