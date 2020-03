Velázquez recomienda elecciones en el 2023

No obstante, considera que no se puede estar haciendo campaña política cuando hay una pandemia. “Creo que hay que analizar entre todas las fuerzas políticas para ver la posibilidad que se posponga. No sería una mala idea que cada periodo presidencial haya una sola elección. Hace bastante tiempo que la ciudadanía está pidiendo esto, no solamente posponer un año sino todas para el 2023”, sostuvo el colorado abdista.

Considera que no es una mala idea el planteamiento de Riera, pero insiste en que no se debe posponer solo un año, sino directamente ampliar el periodo de las autoridades actuales hasta el 2022, para que se haga de una sola vez. Dijo que se trataba de una idea personal y que iba a plantear dentro de su sector Colorado Añetete, y que luego se discutirá en la Junta.