Velázquez dice que se “interpretó mal” y asegura apoyo

Afirmó que no existe ninguna posibilidad de que haya una candidatura de consenso, descartando la idea lanzada por el empresario Luis Pettengill, quien pretende lanzarse a la arena política buscando un tercer frente.

El presidente de la República dijo en el Chaco que si Pettengill llega a ganar las internas de diciembre, será su jefe de campaña porque ganará la presidencia del Partido Colorado.

Para Velázquez, la afirmación lanzada por Mario Abdo fue bastante clara.

“Para mí fue claro lo que dijo el presidente de la República, se interpretó mal o la gente no quiere entender”, respondió a la 1080 AM. Agregó que no existe ninguna posibilidad de que haya candidatura de consenso.

La idea lanzada por Pettengill es que existe una preocupación porque ninguno de los dos candidatos Velázquez (oficialismo) y Peña (cartismo) tendría chances de ganar las elecciones generales de abril del 2023. Es decir, que el Partido Colorado podría volver a la llanura.

Esta posibilidad surge en medio de la segunda etapa de la campaña y en medio de una guerra de encuestas que posicionan mejor la figura de Peña antes que Velázquez.

A criterio del sector de Fuerza Republicana, lo que hizo Mario Abdo es desmarcarse de Pettengill en caso de que se lance a la carrera electoral por la presidencia de la República.

Velázquez sigue con su campaña electoral y estuvo en la zona Este del país, acompañado del senador Javier Zacarías Irún (ex Honor Colorado), quien pretende nuevamente el rekutu.