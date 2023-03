Vecinos con autogestión crean ciclovía La Estación

Erwin Mosqueira, vocero de la comisión vecinal, comenta que vieron en el abandono de la vía férrea –lleno de malezas y basura– una desidia municipal que permitía el uso del lugar como cueva de marginales y de adictos a las drogas. La vías que pertenecían al antiguo ferrocarril de Areguá aún permanecen en el sitio como parte palpable de la historia de la ciudad. La locomotora pasaba por el lugar, trasladando a personas y todo tipo de cargas para su comercialización. Hoy se recupera este espacio del abandono para el ocio de niños, adolescentes y de la familia.

‘‘La idea de la comunidad es usar este espacio recuperado para fomentar el deporte y el encuentro familiar para que los chicos no se acerquen a las drogas’’, afirma Mosqueira.

Luego de la limpieza, la comisión hizo las gestiones para instalar la lumínica y luego poner manos a la obra a definir el espacio por áreas, con espacios de juegos, canchas de vóley, de fútbol, etc.

Mosquiera destaca que en el barrio María Auxiliadora viven hombres, mujeres, padres y madres de familia muy trabajadores y una muestra de esto es la inauguración de este espacio, hecho a pulmón, con autogestión realizando actividades como rifas, polladas, hamburgueseadas, y sobre todo, la donación.

‘‘Son un ejemplo, demuestran que cuando hay voluntad todo se puede hacer. Cuando la gente se une todo se puede’’, destaca el vocero.

Los pobladores lamentan no tener el apoyo del Municipio ni de la Gobernación de Central para recuperar no solo este espacio, sino de otros porque no se tiene en cuenta que los barrios están creciendo y necesitan de más lugares saludables. Cuestionan que en épocas electorales, y ya cuando el trabajo de la comisión estuvo a punto de inaugurarse, los candidatos empezaron acercarse interesados en la iniciativa vecinal.

Distante a unos 34 kilómetros del centro de Asunción, el barrio María Auxiliadora de Areguá fue fundado en el año 1979 por la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y la entonces propietaria de la inmobiliaria Aurora, Gloria de Salim.

La zona se fue poblando, tras las inundaciones de ese mismo año y los posteriores periodos, que obligaron a los habitantes de la ciudad a buscar nuevos lugares donde vivir. Fueron 350 familias las que las que se quedaron a vivir en el barrio.



