Varios oficialistas ya se alinearon al cartismo y piden votos para Peña

Las internas dejaron sus heridas en el sector oficialista donde el presidente Mario Abdo Benítez y la mayoría de sus leales, no pisaron aún el terreno de Horacio Cartes para dar señales de respaldo a su candidato Santiago Peña.

No obstante, no todos están en esa línea radical y los candidatos a gobernadores son un ejemplo de ello. Fueron los primeros en salir a mostrar su respaldo a la dupla Santiago Peña - Pedro Alliana e hicieron las paces con sus ex adversarios de turno.