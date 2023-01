Varios hechos marcaron el año legislativo en Senado en el 2022

MURIÓ ZULMA. La siempre considerada polémica, Zulma Gómez, del PLRA, fue encontrada ahogada.



RENOVACIÓN EN TSJE Y FISCALÍA. Los senadores dieron su acuerdo a los nuevos integrantes.



Hubo denuncia contra los fiscales afiliados



El senador Pedro Santa Cruz, acompañado del abogado Jorge Rolón Luna, había presentado una denuncia al propio titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en relación con los fiscales y magistrados afiliados a partidos políticos. La información que fue publicada por el diario Última Hora causó revuelo e innumerables críticas, atendiendo que tanto fiscales como magistrados incluso votaron en las elecciones internas pasadas. Durante la presentación de la acción, el legislador había manifestado que esperaba una sanción máxima por parte del JEM, y que sea ejemplar. Saltaron varios pedidos de permisos.



Dos nuevos ministros en la Justicia Electoral



Los senadores designaron a César Rossel, en reemplazo de Alberto Ramírez Zambonini, y a Jorge Bogarín, en lugar de María Elena Wapenka, en el TSJE (Tribunal Superior de Justicia Electoral).

Hubo tres senadores que estaban interesados en ocupar el espacio que corresponde al PLRA, y uno de ellos, Juan Bartolomé Ramírez, incluso resolvió renunciar a su banca en el Senado para competir. Sin embargo, ante las presiones, tuvo que declinar a su candidatura. Los otros liberales que también se presentaron fueron Enrique Buzarquis y Hermelinda Alvarenga, quienes mantienen bancas.



Sorprendió muerte de Zulma



De forma trágica falleció la senadora liberal Zulma Gómez, y en su reemplazo asumió el suplente Carlos Daniel Rojas. La ex parlamentaria era conocida por sus posturas polémicas. Respondía a la bancada liderada por el liberal Blas Llano, y llegó a definirse como la amiga del ex presidente y empresario Horacio Cartes. Ella misma había confesado que conversó con el ex mandatario para promover el juicio político que terminó con la destitución de Fernando Lugo.



Fernando Lugo tuvo un ACV



El principal líder del Frente Guasu Fernando Lugo sufrió un ACV estando en su oficina en el Senado. Tuvo que ser trasladado a un hospital en Buenos Aires, en donde está siguiendo un tratamiento para su recuperación. En este momento está con pedido de permiso con goce de sueldo. A partir de su situación de salud, no asumió ningún suplente en su reemplazo, por lo que la Cámara Alta está funcionando con 44 senadores. Su nombre igual encabezaba la lista en las internas.



Denunciaron a fiscal Lezcano



Luego de varias idas y vueltas, y sesiones sin cuórum, finalmente el Senado tomó la posta en una denuncia contra el fiscal Lorenzo Lezcano, por supuestas irregularidades en su gestión. Esto se dio en medio de una abierta oposición por parte del cartismo. Recientemente, antes del receso parlamentario, la Cámara Alta aprobó otra denuncia contra Lezcano y otros fiscales en relación a irregularidades en la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia.



CBI presentó informe de lavado



La CBI (Comisión Bicameral de Investigación) sobre lavado de dinero presentó oficialmente un informe sobre la investigación de lavado de dinero en Paraguay. El senador Jorge Querey, quien presidió la CBI, sostuvo que Paraguay se convirtió en un corredor logístico de contrabando de cigarrillos, droga y armas. Uno de los grandes ausentes a la hora de comparecer fue el ex presidente Horacio Cartes.



Senado siguió en forma virtual



A pesar del fin de la pandemia y que todos los sectores volvieron a la normalidad, el Senado siguió sesionando en forma virtual y presencial. Contados senadores aparecían los días de sesiones. Supuestamente, a partir de marzo del 2023 las sesiones serán presenciales.



Hay nuevo fiscal general



Emiliano Rolón resultó el elegido del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para ser el próximo fiscal general del Estado.

Posteriormente, obtuvo el acuerdo de una mayoría en el Senado.

La actual fiscala general Sandra Quiñónez tiene fenecimiento de mandato en marzo próximo, por lo que Rolón tendrá que esperar hasta esa fecha para asumir el cargo.