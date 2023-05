Variadas opciones literarias se conjugan en la Feria del Libro

En el lugar están distribuidos más de 80 stands, de editoriales nacionales y extranjeras, al igual que librerías, instituciones culturales y educativas, etc. Se puede encontrar una amplia oferta de libros, de las más variadas orientaciones y temas; didácticos, infantiles, de idiomas, clásicos, biográficos, colecciones, novelas, best sellers; en presentaciones especiales, de bolsillo, ilustradas, etc.

Matemática, anatomía, historia, política, sicología, mitología, deporte, música, ocultismo, religión, arte, naturaleza y sociología son algunos de los asuntos que presentan los libros ofertados desde G. 5.000.

Además de la exposición de libros, la FIL cuenta con un programa paralelo de actividades que tendrán lugar a diario, como lanzamientos de obras, charlas, ponencias, talleres, conferencias, homenajes, mesas redondas, conversatorios, disertaciones, debates, rondas de lectura, puestas en escena de obras teatrales, presentaciones de títeres, recitales, etc.

Plural. Entre los expositores extranjeros se encuentra Ariel Yanmal, de Córdoba, Argentina, quien está al frente de El Contenido Editorial, con ofertas de entretenimiento, humor, ficciones para adolescentes, fantasía, suspenso y terror. Se trata de la segunda vez que participan de la feria.

“Nosotros participamos en todos los eventos en Argentina y por una cuestión de afinidad y hermandad con Paraguay, nos contactamos con la Cámara del Libro de acá y nos otorgaron un sitio para poder participar”, comenta, al tiempo de resaltar que con relación a su anterior participación observaron una mayor presencia de estudiantes.

El médico Alejandro Urbieta acudió hasta la feria y encontró los libros que buscaba. “Está interesante la diversidad de opciones, estoy encontrando algunos títulos que estaba buscando hace un tiempo, y con precios bastantes competitivos, aceptables”, comenta, a la par de destacar que en cuanto a la atención son “bastante serviciales”.

Adelina Pusineri, directora del Museo Etnográfico Andrés Barbero de la Fundación La Piedad, comenta que acude hasta la feria para aprovechar la oferta de variedad y precios y así nutrir la biblioteca del espacio cultural.

“Todos los años, la fundación nos da un fondo para comprar los libros para que la biblioteca esté al día en todo lo que se produce en títulos nacionales, en historia y antropología. La feria es la que tiene los mejores precios, llevamos toditos los títulos nuevos de las diferentes editoriales”, destaca.

Jésica Amarilla, de la Librería De La Paz, señala que las novelas, como El puñal, de Jorge Fenández Díaz, clásicos como El Capital, títulos como El parrillero científico, y otras obras de autoayuda son las obras más vendidas.

La Academia de la Lengua Guaraní es una de las instituciones que marcan presencia en la feria, con una oferta de libros escritos integralmente en ese idioma.

“La lengua guaraní es parte de la cultura paraguaya, debemos conocer nuestra historia para poder conservar la identidad nacional, lo que nos identifica”, menciona el docente Eliceo Montanía, encargado del stand en el que se pueden encontrar obras en guaraní, como novelas, cuentos para niños y diccionarios.



El Centro de Convenciones Mariscal alberga la atractiva feria que propone una amplia oferta de libros, de los más diversos temas, además de charlas, lanzamientos, disertaciones y otras actividades culturales.



Actividades

*Sábado



Propuesta: Maratón de lectura El trueno entre las hojas, de Augusto Roa Bastos.

Hora: 09:00.



Propuesta: Lanzamiento de A orillas del arroyo Mburicao, de Mirella Cossovel.

Hora: 18:00



Propuesta: Lanzamiento de Soy Chiruzo, de Pabla Thomen.

Hora: 19:00



*Domingo



Propuesta: Evento temático Harry Potter - El torneo de los tres magos.

Hora: 18:00



Propuesta: Lanzamiento de Economía, Estado y Sociedad de Ramón Fogel.

Hora: 18:00



Propuesta: Encuentro de Bookfluencers.

Hora: 18:00



Propuesta: Ponencia sobre Factores a tener en cuenta para editar un libro, con Ariel Yanmal.

Hora: 20:00.