UTCD desarrolla carreras de salud en turnos especiales, en Quiindy

Se los presenta así porque se llevan a cabo solamente dos a tres veces por semana. En algunos casos solo los sábados.

La carrera de Enfermería, por ejemplo, registra clases presenciales solo los días viernes y sábados, desde el primer curso hasta el tercero. Solo en algunas materias figuran que van también los jueves. Lo propio ocurre con otras disciplinas de salud: Kinesiología y Fisioterapia, Obstetricia y Nutrición, de acuerdo a los documentos acercados a esta Redacción.

Esos papeles corresponden al periodo lectivo 2017 en la mencionada filial de la UTCD. En ellos pueden observarse que materias como Enfermería en Pediatría y Neonatología se desarrollan solo viernes y sábados (ver facsímil).

Esto contrasta con los parámetros y criterios establecidos por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) para programas del área de la salud; en los que se contempla la carga horaria mínima requerida (ver recuadro).

Escuelita. Incluso, la UTCD alquila un centro educativo de nivel básico, en Quiindy, para formar ahí a los futuros profesionales en salud. Esto puede corroborarse en el membrete de las facturas de pago de alquiler y en la promoción que realizan las autoridades locales de esa entidad a través de las redes sociales. Especialmente, en su fanpage de Facebook. Allí exponen que la filial de la universidad funciona en la Escuela Básica Privada 4851 Nuevo Amanecer, ubicada en la esquina de Tte. Recalde y Bernardino Caballero.

Plumazo. La filial en cuestión, por lo demás, se creó mediante resolución Nº 008/15 firmada por el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTCD, Dr. Mariano Arias, con fecha del 24 de febrero de 2015. Esta habilitación se contrapone a lo que establece la Resolución 166/15 del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) que estipula que los campus, filiales, sedes o subsedes podrán ser creados por las instituciones, pero deberán contar previamente con la autorización del ente rector.

El Cones desconoce del funcionamiento de dicha filial. Esto quedó de manifiesto en una misiva que acercó en marzo último al Ministerio Público en el marco de una causa que afecta a un ex directivo de la UTCD. “Indicamos que en la mencionada filial no se registra ninguna carrera catastrada”, contestó el Cones al requerimiento fiscal “sobre el registro, habilitación y número de patrón de la UTCD, filial Quiindy, y si la misma fue intervenida y/o clausurada” entre los años 2014 y 2017. Desde ÚH intentamos comunicarnos con autoridades de la UTCD, pero no respondieron.

Irregular. La filial Quiindy de la UTCD se creó por resolución del decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. Mariano Arias, el 24 de febrero de 2015. Hasta hoy, el Cones no registró las carreras que allí se ofertan ni en qué condiciones, académicas y administrativas, se desarrollan las mismas.

Carga horaria exigida

Enfermería tiene una carga horaria de 4.000 horas (2.000 son de prácticas). “Mínimamente deben tener cinco días a la semana y con doble escolaridad para cumplir la carga horaria prevista en la ley de Enfermería”, suscribió Zulma Mariucci, directora de la Evaluación de Aneaes.